TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı kırmızılı yönetim Okan Buruk'un listesine yoğunlaştı.
Mertens ve Torreira gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray rotasını forvet hattına çevirdi.
Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı kırmızılı yönetim Okan Buruk'un listesine yoğunlaştı.
Mertens ve Torreira gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray rotasını forvet hattına çevirdi.
Icardi'nin transferinde herhangi bir prüz çıkması durumunda Cimbom, B planını hazırlamış durumda...
Icardi ile anlaşan sarı kırmızılılar Arjantinli oyuncuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
İspanyol basını Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı.
elcatalan'ın haberine göre, Galatasaray Espanyol forması giyen Raul de Tomas'ı listesine aldı.
Transferin kapanmasını günler kala sarı kırmızılılar 27 yaşındaki İspanyol golcüyü kadrosuna katabilir.
Real Madrid altyapısından yetişen Tomas, 3 sezondur Espanyolda forma giyiyor.
Geçtiğimiz sezon La Liga'da etkili performans gösteren Tomas dikkatleri üzerine çekti.
2021-2022 sezonunda Espanyol formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan golcü oyuncu 16 kez fileleri sarstı.
Raul de Tomas, kariyerinde Real Madrid, Cordoba, Valladolid, Rayo Vallecano, Benfica ve Espanyol formaları giydi.
4 kez İspanya Milli Takım formasını giyen Tomas, milli takım formasıyla gol katkısı sağlayamadı.
RAUL DE TOMAS KİMDİR?
Espanyol takımında forvet mevkinde forma giyen Raul De Tomas, 17 Ekim 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.
180 cm boyunda ve 72 kilo olan Raul De Tomas, sağ ayağını kullanmaktadır.