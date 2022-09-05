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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

Galatasaray transfer haberi... Şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar yıldız transferlerine devam ediyor. Torreira ve Mertens gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın transferde durmaya niyeti yok. Hücum hattında rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk listesini yönetime sundu. İspanyol basını Galatasaray'ın golcü oyuncuyu listesine aldığını duyurdu. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 09:15 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 09:22
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

Icardi'nin transferinde herhangi bir prüz çıkması durumunda Cimbom, B planını hazırlamış durumda...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

Icardi ile anlaşan sarı kırmızılılar Arjantinli oyuncuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

İspanyol basını Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

elcatalan'ın haberine göre, Galatasaray Espanyol forması giyen Raul de Tomas'ı listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

Transferin kapanmasını günler kala sarı kırmızılılar 27 yaşındaki İspanyol golcüyü kadrosuna katabilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

Real Madrid altyapısından yetişen Tomas, 3 sezondur Espanyolda forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

4 kez İspanya Milli Takım formasını giyen Tomas, milli takım formasıyla gol katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

RAUL DE TOMAS KİMDİR?
Espanyol takımında forvet mevkinde forma giyen Raul De Tomas, 17 Ekim 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Raul de Tomas hamlesi

180 cm boyunda ve 72 kilo olan Raul De Tomas, sağ ayağını kullanmaktadır.

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