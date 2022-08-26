Marcao Sevilla'da pişmanlığa neden oldu! Taraftarlar...

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Sevilla'ya sattığı Marcao, İspanya'da tartışmalara yol açtı.
Brezilyalı futbolcunun sakatlığından dolayı 2 haftadır forma giyememesi, taraftarları isyan ettirdi.
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Sevilla'ya sattığı Marcao, İspanya'da tartışmalara yol açtı.
Brezilyalı futbolcunun sakatlığından dolayı 2 haftadır forma giyememesi, taraftarları isyan ettirdi.
Özellikle Sportif Direktör Monchi'ye karşı öfkelenen Sevilla taraftarı, sosyal medyadan tepkisini gösterdi.
Galatasaray, Marcao'yu 12 milyonu peşin, 3 milyonu bonuslar olmak üzere toplam 15 milyon euroya Marcao'yu satmıştı.