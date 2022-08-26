Haberler Galatasaray Marcao Sevilla'da pişmanlığa neden oldu! Taraftarlar...

Marcao Sevilla'da pişmanlığa neden oldu! Taraftarlar...

Galatasaray'dan 12 milyon euro peşin, 3 milyon euro bonuslarla İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanyol ekibinde tartışmalara yol açtı. Sevilla taraftarı, Marcao transferini, 'yılın en kötü transferi' olarak ilan etti. İşte sebebi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 10:30
Marcao Sevilla'da pişmanlığa neden oldu! Taraftarlar...

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Sevilla'ya sattığı Marcao, İspanya'da tartışmalara yol açtı.

Marcao Sevilla'da pişmanlığa neden oldu! Taraftarlar...

Sevilla taraftarı, Marcao'yu 'yılın en kötü transferi' ilan etti.

Marcao Sevilla'da pişmanlığa neden oldu! Taraftarlar...

Brezilyalı futbolcunun sakatlığından dolayı 2 haftadır forma giyememesi, taraftarları isyan ettirdi.

Marcao Sevilla'da pişmanlığa neden oldu! Taraftarlar...

Özellikle Sportif Direktör Monchi'ye karşı öfkelenen Sevilla taraftarı, sosyal medyadan tepkisini gösterdi.

Marcao Sevilla'da pişmanlığa neden oldu! Taraftarlar...

Galatasaray, Marcao'yu 12 milyonu peşin, 3 milyonu bonuslar olmak üzere toplam 15 milyon euroya Marcao'yu satmıştı.

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