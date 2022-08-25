GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'ya Cimbom'dan izin çıkmadı!

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Taylan ve Cicaldau'nun olası ayrılığına itiraz etmeyecek olan Okan Buruk, Berkan'dan ise faydalanmayı düşünüyor. Oyuncusu ile konuşan Galatasaray'ın teknik patronu, "Oynamadığın için mutsuzsun, seni anlıyorum. Yeni bir takım kurduk, sana da sıra gelecek. Senden memnunum ve takımda kalmanı istiyorum'' dedi.