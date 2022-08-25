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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Berkan Kutlu'ya Cimbom'dan izin çıkmadı!

Galatasaray'da orta sahaya yapılan takviyelerin ardından takımdan ayrılmak istediği konuşulan Berkan Kutlu'da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un, ismi Beşiktaş'la anılan genç futbolcuyla yaptığı toplantıda, “Oynamadığın için mutsuz olmanı anlıyorum, yeni bir takım kurduk, sıra sana da gelecek” dediği ve Berkan'ı takımda kalmaya ikna ettiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Berkan Kutlu kararı! Yollar ayrılıyor mu?

Galatasaray'da geçen sezonun bankosu olan Berkan Kutlu, 48 resmi maçta 3959 dakika görev almıştı. Midtsjö ve Torreira transferleri sonrası gözden düşen 24 yaşındaki orta saha, ilk hafta Antalyaspor karşısında 62 dakika oynadı, Giresunspor ve Ümraniyespor maçlarında süre bile alamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Berkan Kutlu kararı! Yollar ayrılıyor mu?

Sabah'ın haberine göre, bu durumdan rahatsız olan Berkan, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la görüşerek ayrılmak istediğini söyledi. Berkan Kutlu'nun bu talebine hocası Okan Buruk olumsuz yanıt verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Berkan Kutlu kararı! Yollar ayrılıyor mu?

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR

Taylan ve Cicaldau'nun olası ayrılığına itiraz etmeyecek olan Okan Buruk, Berkan'dan ise faydalanmayı düşünüyor. Oyuncusu ile konuşan Galatasaray'ın teknik patronu, "Oynamadığın için mutsuzsun, seni anlıyorum. Yeni bir takım kurduk, sana da sıra gelecek. Senden memnunum ve takımda kalmanı istiyorum'' dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Berkan Kutlu kararı! Yollar ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş, Berkan Kutlu'nun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 4 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan bonservisi alınan ve 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi olan oyuncusunu kolay kolay bırakmayı düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Berkan Kutlu kararı! Yollar ayrılıyor mu?

İsviçre Monthey doğumlu olan ve şehrin takımının alt yapısında futbola başlayan Berkan, buradan Sion'a geçiş yaptı. Türkiye kariyeri Alanyaspor'la başlayan futbolcu Temmuz 2021'de Galatasaray'a imza attı.

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