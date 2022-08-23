Belotti ve Icardi transferlerinde son durum

Galatasaray'ın forvet transferindeki bekleyiş devam ediyor. Sarı kırmızılıların transferde son durumu...



BELOTTI'DE KRiTiK HAFTA

Roma'yı bekleyen Andrea Belotti için bu hafta hareketli geçebilir. Mourinho çok istekli ama Horoz lakaplı oyuncu için önce Felix ve Shomurodov'dan birisinin satışının yapılması gerekiyor. Ganalı için yarın Cremonese ile bir görüşme yapılacak. Bologna ise Özbek oyuncu Shomurodov için çalışıyor. İki oyuncu gitmezse Andrea Belotti için Galatasaray ve Nice ihtimali ortaya çıkabilir.



WANDA NARA KABUL ETMEDi

MAURO Icardi konusunda Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi... Icardi'nin Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ancak eşi Wanda Nara'nın Paris'teki lüks hayatı bırakmak istemediği için kocasını gitmekten vazgeçirdiği iddia edildi. ADN Sur'un haberinde, "Galatasaray ikna edemedi. Wanda Nara, PSG'de istenmeyen kocasına yeni alternatifler arıyor" ifadelerini kullandı.