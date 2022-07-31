GALATASARAY FIORENTINA CANLI İZLE HAZIRLIK MAÇI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-kırmızılıların İtalyan ekibiyle mücadelesi Untersberg Arena'da oynanacak.
GALATASARAY - FIORENTINA MAÇINDA İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic
Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral
GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
Galatasaray bu sezon oynadığı 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
İşte Galatasaray'ın bu sezon hazırlık maçlarındaki performansı...
Galatasaray 1-2 Sturm Graz
Galatasaray 0-1 MOL Fehervar
Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc
Galatasaray 0-0 Pardubice
Galatasaray 2-1 Kasımpaşa
Galatasaray 1-1 Salernitana