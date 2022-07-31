Haberler Galatasaray GALATASARAY FIORENTINA CANLI İZLE HAZIRLIK MAÇI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

GALATASARAY FIORENTINA CANLI İZLE HAZIRLIK MAÇI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile hazırlık maçına çıkacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gençlerin ve yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 18:13
GALATASARAY FIORENTINA CANLI İZLE HAZIRLIK MAÇI 📺 | Galatasaray - Fiorentina maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılıların İtalyan ekibiyle mücadelesi Untersberg Arena'da oynanacak.

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic

Fiorentina: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral

GALATASARAY - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fiorentina maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Galatasaray bu sezon oynadığı 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

İşte Galatasaray'ın bu sezon hazırlık maçlarındaki performansı...

Galatasaray 1-2 Sturm Graz

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc

Galatasaray 0-0 Pardubice

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa

Galatasaray 1-1 Salernitana

DİĞER
Güzel anne Seray Sever ikiz kızları Alya ve Sofia'ya süt verdiği anları paylaştı
Esrarengiz sesler köylüleri korkuttu! Siirt Meydandere sakinleri yardım istiyor
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi! Transfer gerçekleşirse...
Dursun Özbek'e tarihi yetki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyanlar duyurdu! G.Saray'a Roma'dan ön libero
Cimbom'da flaş ayrılık! Buruk üstünü çizdi
KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri?
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi?
📄KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! 2022 KPSS soru kitapçıkları erişime açıldı mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovacko'dan F.Bahçe'ye gözdağı! "Bizi eleyemeyecekler" Slovacko'dan F.Bahçe'ye gözdağı! "Bizi eleyemeyecekler" 18:18
Macaristan GP'de kazanan Max Verstappen! Macaristan GP'de kazanan Max Verstappen! 18:04
İtalyanlar duyurdu! G.Saray'a Roma'dan ön libero İtalyanlar duyurdu! G.Saray'a Roma'dan ön libero 18:01
G.Saray'ın Fiorentina maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Fiorentina maçı 11'i belli oldu! 17:39
Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu! Gençlerbirliği'nin yeni başkanı belli oldu! 17:16
PSG - Nantes maçı saat kaçta? PSG - Nantes maçı saat kaçta? 17:15
Daha Eski
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 17:02
Cem Bölükbaşı Macaristan'da 13. oldu Cem Bölükbaşı Macaristan'da 13. oldu 16:57
Cimbom'da flaş ayrılık! Buruk üstünü çizdi Cimbom'da flaş ayrılık! Buruk üstünü çizdi 16:10
Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta? 16:03
Dursun Özbek'e tarihi yetki! Dursun Özbek'e tarihi yetki! 15:36
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi! Transfer gerçekleşirse... F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi! Transfer gerçekleşirse... 15:33