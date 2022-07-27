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Salernitana - Galatasaray maçı izle

Galatasaray Avusturya kampının ikinci etabında hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşıyor. Galatasaray'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor. Karşılaşmayı sitemizden takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:56 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:46
Salernitana - Galatasaray maçı izle

Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray'ın ikinci etap kamp çalışmaları Avusturya'da devam ediyor. Sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşıyor. Galatasaray'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor.

SALERNITANA - GALATASARAY İLK 11'LER;

Salernitana: Sepe, Motoc, Lovato, Pirola, Kechrida, Coulibaly L., Bohinen, Cavion, Bradaric, Ribery, Botheim

Galatasaray:Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Oğulcan, Emre Kılınç, Seferovic

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