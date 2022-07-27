Salernitana - Galatasaray maçı izle

Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray'ın ikinci etap kamp çalışmaları Avusturya'da devam ediyor. Sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşıyor. Galatasaray'da yeni transferlerin performansı merak ediliyor.

SALERNITANA - GALATASARAY İLK 11'LER;

Salernitana: Sepe, Motoc, Lovato, Pirola, Kechrida, Coulibaly L., Bohinen, Cavion, Bradaric, Ribery, Botheim

Galatasaray:Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Oğulcan, Emre Kılınç, Seferovic

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