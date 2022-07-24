Mendes pahalı geldi

Lyon'dan Thiago Mendes'i de isteyen G.Saray, Brezilyalı oyuncu için bilgi almıştı. Fransız ekibi, 30 yaşındaki orta saha için 9 milyon euro talep etti. Geçen sezon sözleşme yenilediği Mendes'i bırakmaya sıcak bakmayan Lyon'un bu talebi sonrası transfer şimdilik rafa kalktı. Tecrübeli oyuncunun 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lyon'dan Thiago Mendes'i de isteyen G.Saray, Brezilyalı oyuncu için bilgi almıştı. Fransız ekibi, 30 yaşındaki orta saha için 9 milyon euro talep etti. Geçen sezon sözleşme yenilediği Mendes'i bırakmaya sıcak bakmayan Lyon'un bu talebi sonrası transfer şimdilik rafa kalktı. Tecrübeli oyuncunun 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.