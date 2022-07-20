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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Seferovic transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray Seferovic transferini duyurdu. Sarı kırmızılı ekip, İsviçreli golcünün satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama ve deneyimli golcünün sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:11 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:26
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Seferovic transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray Seferovic transferini duyurdu. Sarı kırmızılı ekip, İsviçreli golcünün satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Yapılan KAP açıklaması şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ASLAN BU VİDEOYLA DUYURDU

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HARIS SEFEROVIC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İsviçre'nin Sursee şehrinde 22 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen Haris Seferovic, futbola doğduğu topraklarda adım atmıştır. Sursee altyapısının ardından Luzern ve Zürich'te forma giyen Seferovic, 2009 yılının Temmuz ayında Grasshoppers'a transfer olmuştur ve burada 1 yıl geçirdikten sonra yeteneğiyle dikkat çeken futbolcu Ocak 2010'da İtalya'nın başarılı ekiplerinden Fiorentina'ya 1.3 milyon Euro bonservisle transfer olmuştur.

İtalya'da forma giyme şansı bulmakta güçlük çeken İsviçreli Serefovic, Ağustos 2011'de kiralık olarak Neuchatel Xamax ile anlaşarak ülkesine dönmüştür.

16 maçta 2 gole imza atan Seferovic, Fiorentina'ya döndükten sonra forma şansı yakalayamamıştır. Büyük umutlarla gittiği Fiorentina'da sadece 12 maça çıkabilen, Lecce (5 maç, gol ve 0 asist) ve Novara (18 maç, 10 gol ve 6 asist) dönemlerinin ardından yeni bir anlaşma yaparak yolculuğuna 3 milyon Euro bonservisle Real Sociedad'a devam etme kararı kalmıştır.

İspanyol ekibinde 39 maçta forma giyen ve 3 gol, 2 asiste imza atan futbolcu, İspanya'da geçirdiği 1 sezonun ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3.2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştur ve Seferovic'in bir sonraki takımı Portekiz olmuştur.

Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya geçiş yapan futbolcu, 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giymeyi sürdürmektedir.

30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro değerindedir.

Benfica'da oynadığı 5 yıl boyunca 187 maça çıkarak 74 gol, 24 asiste imza atan 1.86 boyundaki forvet oyuncusu, 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturmayı başarmış ve aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu seçilmiştir.

İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 gol atmıştır.

Portekiz kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunan deneyimli forvet, forvetin yanı sıra, forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebilmektedir.

EURO 2020'de Fransa'ya attığı 2 golle takımını Çeyrek Final'e taşıyan başarılı futbolcu, kariyerinde 421 maça çıkmıştır ve 124 gole imza atmış; 45 asist kaydetmiştir. Sık sık kasığından sakatlanmasıyla bilinmektedir.

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