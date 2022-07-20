Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic'in ilk sözleri! "Gururluyum"

Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Çok güzel şehirdeyim. Galatasaray gibi çok büyük bir kulüpteyim. Gururluyum. Galatasaray'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

Seferovic açıklamalarında, "Çılgın bir taraftarı var. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynar. Elimden geleni yapacağım. Öncelikle ev bulduktan sonra adapte olacağım. Sonra da antrenmanlara ve maçlara odaklanacağım. İstanbul'a geldiğim gece çok çılgıncaydı. Daha önce Türkiye'de maç yaptım. Harika bir atmosfer vardı. Stadın full olacağı zamanda neler olacağını tahmin edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Seferovic ay yıldızlı dövmesi için ise, "Bir Boşnak olduğum için Müslümanım. İslamı temsil eden bir sembol olduğu için bunu yaptırmak istedim. En sevdiğim dövme" dedi.