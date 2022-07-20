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GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Pardubice ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların son durumunu değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, kulübün transfer politikasını değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:18
GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

SERKAN KORKMAZ - VALE!

Galatasaray'ın dün akşamki rakibi Pardubice'nin ilk 11'inin toplam bonservis ederi, bizim futbolcuların geçen yıl otopark valelerine verdiği 200 bin avro kadardı (yanlış duymadınız).

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Hazırlık maçlarında sonuç önemli olmasa da Galatasaray ölçeğinde bir takım dördüncü hazırlık maçında farklı bir galibiyet elde etmeliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Pek çoğu Okan hocanın ideal 11'inde olmasa da taraftarını mutsuz eden bir takım vardı sahada.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Sahanın en iyisi yine Yunus'tu.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Hamza ve Metehan'ı da çok beğendim.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Takımda öyle yoksunluklar var ki camia hazırlık maçlarını bir kenara bırakıp sosyal medyada transfer konuşmayı tercih etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Şaka maka; Galatasaray çok iyi bir bek (Dubois) ve çok iyi bir golcü (Seferovic) kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Ancak orta sahadaki yılların dinmek bilmeyen boşluğuysa aynen devam etmekte.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Okyanusu geçip derede boğulmamak lazım.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Gezegende en kolay bulunacak oyuncu türü yıllardır edinilemeyen o "altı numara".

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Grillitsch ya da muadili biri ivedilikle alınmazsa sezon çok zor geçer.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz'dan çarpıcı Galatasaray yorumu! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..."

Keza eylülün ilk haftasında takıma katılacak bir orta saha oyuncusunun tam anlamıyla entegre olması, Katar'daki Dünya Kupası'nı hesaba katarsak ligin ikinci yarısını bulabilir.

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