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GALATASARAY PARDUBICE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Okan Buruk yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 4. hazırlık maçında Pardubice ile karşılaşacak. Galatasaray, Sturm Graz'a 2-1, Mol Fehervar'a 1-0 mağlup olurken, Sigma Olomouc'u 2-0 mağlup etmişti. Hazırlık maçlarına Yunus Akgün'ün performansı damga vurmuştu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 09:29 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 09:31
GALATASARAY PARDUBICE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Pardubice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 4. hazırlık maçı olan Pardubice karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Pardubice - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Pardubice - Galatasaray mücadelesinin detayları...

GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pardubice - Galatasaray maçı 19 Temmuz Salı günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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