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Hayallerime kavuştum

GSTV’ye konuşan Aslan’ın flaş transferi, “Baştan beri gönlüm Galatasaray’dan yanaydı” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
Hayallerime kavuştum

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, kendisini sarıkırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Başka kulüplerin de kendisine ilgi gösterdiğini anlatan 27 yaşındaki stoper, "Baştan beri gönlüm G.Saray'dan yanaydı. Diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Muhteşem bir stat, muhteşem ambiyansı var. Deplasmana geldiğimde burada oynamaktan büyük keyif alıyordum. Ev sahibi olarak 5 kat daha fazla keyif alacağımdan eminim. O günü sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

OKAN HOCA BANA ÇOK ŞEY KATACAK

Okan Buruk ile çalışmak için sabırsızlandığını dile getiren Abdülkerim, "Okan Hoca ile milli takıma gitmiştik ama küçük bir sakatlığım olduğu için fazla kalamamıştım. Çevremde herkes Okan Hoca'nın nasıl iyi bir hoca ve insan olduğundan bahsediyor. Ben de kendisiyle çalışmak istiyordum. Çok şükür burada nasip oldu. Bana çok şey katacağını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti. Formanın hakkını vermek için elinden geleni yapacağını anlatan genç stoper, "Galatasaray'da ilk hedefim öncelikle oynamak. Sonrasında ise inşallah kaptanlık" dedi.

İLK YIL 17 MİLYON TL

Ve G.Saray, Abdülkerim'i kadrosuna resman kattığını açıkladı. Açıklamada, "Kulübümüz, Abdülkerim Bardakcı'nın transferi konusunda İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı. Abdülkerim Bardakcı'ya Galatasaray'a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bonservisine 2.8 milyon euro ödenecek stoper, 3+1 yıllık imza attı. İlk yıl için 17 milyon TL alacak olan Bardakcı'nın ücreti, 19 milyon 550 bin, 23 milyon 460 bin ve opsiyonun kullanılması halinde 29 milyon 325 bin TL olarak artacak.

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