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NBA Draft listesi açıklandı! işte 1 numara...

NBA Draft seçimlerinin listesi belli oldu. İlk seçim hakkının sahip olan Orlando Magic, İtalyan oyuncu Paolo Banchero'dan yana kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 10:56
NBA Draft listesi açıklandı! işte 1 numara...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi Draft takasları belli oldu. İlk seçim hakkına sahip olan Orlando Magic geçtiğimiz sezon Duke forması giyen Paolo Banchero'yu kadrosuna kattı. 19 yaşındali İtalyan oyuncu forvet pozisyonunda görev alıyor. Draft seçimlerinde ikinci seçim hakkına sahip olan Oklahoma City Thunder 20 yaşındaki Chet Holmgren'i seçti.

Cleveland: 49. sıra draft hakkı (Isaiah Mobley)
Sacramento: Sasha Vezenkov'un draft hakları

LA Lakers: 35. sıra draft hakkı (Max Christie)
Orlando: Gelecekten iki adet ikinci tur hakkı ve bir miktar para

Oklahoma: 11. sıra draft hakkı (Ousmane Dieng)
New York: 2023 Detroit korumalı ilk tur hakkı, 2023 Washington korumalı ilk tur hakkı, 2023 Denver korumalı ilk tur hakkı

New York: 2025 Milwaukee ilk tur draft hakkı
Detroit: Kemba Walker, 13. sıra draft hakkı (Jalen Dureni)
Charlotte: 2023 Denver ilk tur draft hakkı, Dört adet ikinci tur draft hakkı

Memphis: 19. sıra draft hakkı (Jake LaRavia) ve gelecekten ikinci tur hakkı
Minnesota: 22. sıra draft hakkı (Walker Kessler) ve 29. sıra draft hakkı (Sonrasında Houston'a takaslandı)

Philadelphia: De'Anthony Melton
Memphis: Danny Green ve 23. sıra draft hakkı (David Roddy)

Minnesota: 26.sıra draft hakkı (Wendell Moore)
Houston: 29. sıra draft hakkı (TyTy Washington) ve Gelecekten iki adet ikinci tur hakkı

Dallas: 37. sıra draft hakkı (Jaden Hardy)
Sacramento: Gelecekten iki adet ikinci tur hakkı

Memphis: 38. sıra draft hakkı (Kennedy Chandler)
San Antonio: İkinci tur draft hakkı ve bir miktar para

Charlotte: 40. sıra draft hakkı (Bryce McGowens)
Minnesota: Gelecekten iki adet ikinci tur hakkı

Golden State: 44. sıra draft hakkı (Ryan Rollins)
Atlanta: 51. sıra draft hakkı (Tyrese Martin) ve 2 milyon dolar nakit

Denver: 46. sıra draft hakkı (Ismael Kamagate)
Portland: 2024 ikinci tur draft hakkı

Indiana: 48. sıra draft hakkı (Kendall Brown)
Minnesota: Gelecekten draft hakkı

Milwaukee: 58. sıra draft hakkı (Hugo Besson)
Indiana: Gelecekten draft hakkı

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