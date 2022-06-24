NBA Draft listesi açıklandı! işte 1 numara...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi Draft takasları belli oldu. İlk seçim hakkına sahip olan Orlando Magic geçtiğimiz sezon Duke forması giyen Paolo Banchero'yu kadrosuna kattı. 19 yaşındali İtalyan oyuncu forvet pozisyonunda görev alıyor. Draft seçimlerinde ikinci seçim hakkına sahip olan Oklahoma City Thunder 20 yaşındaki Chet Holmgren'i seçti.
Cleveland: 49. sıra draft hakkı (Isaiah Mobley)
Sacramento: Sasha Vezenkov'un draft hakları
LA Lakers: 35. sıra draft hakkı (Max Christie)
Orlando: Gelecekten iki adet ikinci tur hakkı ve bir miktar para
Oklahoma: 11. sıra draft hakkı (Ousmane Dieng)
New York: 2023 Detroit korumalı ilk tur hakkı, 2023 Washington korumalı ilk tur hakkı, 2023 Denver korumalı ilk tur hakkı
New York: 2025 Milwaukee ilk tur draft hakkı
Detroit: Kemba Walker, 13. sıra draft hakkı (Jalen Dureni)
Charlotte: 2023 Denver ilk tur draft hakkı, Dört adet ikinci tur draft hakkı
Memphis: 19. sıra draft hakkı (Jake LaRavia) ve gelecekten ikinci tur hakkı
Minnesota: 22. sıra draft hakkı (Walker Kessler) ve 29. sıra draft hakkı (Sonrasında Houston'a takaslandı)
Philadelphia: De'Anthony Melton
Memphis: Danny Green ve 23. sıra draft hakkı (David Roddy)
Minnesota: 26.sıra draft hakkı (Wendell Moore)
Houston: 29. sıra draft hakkı (TyTy Washington) ve Gelecekten iki adet ikinci tur hakkı
Dallas: 37. sıra draft hakkı (Jaden Hardy)
Sacramento: Gelecekten iki adet ikinci tur hakkı
Memphis: 38. sıra draft hakkı (Kennedy Chandler)
San Antonio: İkinci tur draft hakkı ve bir miktar para
Charlotte: 40. sıra draft hakkı (Bryce McGowens)
Minnesota: Gelecekten iki adet ikinci tur hakkı
Golden State: 44. sıra draft hakkı (Ryan Rollins)
Atlanta: 51. sıra draft hakkı (Tyrese Martin) ve 2 milyon dolar nakit
Denver: 46. sıra draft hakkı (Ismael Kamagate)
Portland: 2024 ikinci tur draft hakkı
Indiana: 48. sıra draft hakkı (Kendall Brown)
Minnesota: Gelecekten draft hakkı
Milwaukee: 58. sıra draft hakkı (Hugo Besson)
Indiana: Gelecekten draft hakkı