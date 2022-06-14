Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Gedson Fernandes için 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş geçtiğimiz sezon Gedson Fernandes için 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer için 6 milyon euro ödeneceği ifade edilmişti.
Buna rağmen Gedson için çıkan Galatasaray iddiaları ortalığı karıştırdı.
Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılıların harekete geçeceği iddiaları büyük yankı uyandırdı.
SÖZLEŞMESİNDE ÇARPICI MADDE!
İddiaya göre Beşiktaş ile Benfica'nın anlaşmasında yer alan çarpıcı madde ortaya çıktı.
Buna göre tarafların anlaşmasında, "1 Temmuz'a kadar 10 milyon euro üzerinde teklif gelirse değerlendirilir" maddesi yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Türkiye'nin haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Soru işaretlerini kaldıran açıklamalar gelirken, Beşiktaş cephesinden ezeli rakibi Galatasaray'a flaş bir gönderme geldi.
"GEDSON'U İZLEMEK İSTEYEN BEŞİKTAŞ İDMANINA GELEBİLİR"
Siyah beyazlı bir yönetici, "Gedson Fernandes 27 Haziran'da Beşiktaş'ın antrenmanında olacak. Kendisini isteyenler antrenmanda izleyerek bir nebze hasret giderebilirler!" ifadelerini kullandı.
1 TEMMUZ'DA RESMEN DUYURULACAK!
Kiralık olarak Rize'de forma giyen Gedson'un transferi 1 Temmuz'da büyük ses getirecek sosyal medya kampanyasıyla ilan edilecek.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giyen Gedson, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Portekizli oyuncu, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.
2020 yılında Tottenham'a kiralanan Gedson, kiralıktan dönmesinin ardından 2021 yılında Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılarda da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, geçici sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Benfica'ya döndü.
2022 yılında özel bir sözleşmeyle ilk olarak Çaykur Rizespor'a kiralanan 23 yaşındaki oyuncu, ligin sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın yeni sezon kampına katılacak.
Merkez orta saha mevkisinde görev yapan Gedson, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
Gedson Fernandes'in güncel piyasa değeri 6.50 milyon euro olarak gösteriliyor.