Haberler Galatasaray Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın gelecek sezon için Benfica ile transfer anlaşmasına vardığı Gedson Fernandes hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi Beşiktaş'a geçecek olan Portekizli oyuncu, sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamladı. Transferde ezeli rakip Galatasaray'ın harekete geçeceği iddiaları ortalığı karıştırdı. Benfica ile Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun transferi için yaptığı anlaşmada çarpıcı bir madde olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Beşiktaş cephesinden, Galatasaray'a flaş bir Gedson Fernandes göndermesi geldi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 16:02
Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Gedson Fernandes için 1 Temmuz'dan başlamak üzere 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer için 6 milyon euro ödeneceği ifade edilmişti.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Buna rağmen Gedson için çıkan Galatasaray iddiaları ortalığı karıştırdı.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Portekizli oyuncu için sarı-kırmızılıların harekete geçeceği iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

SÖZLEŞMESİNDE ÇARPICI MADDE!
İddiaya göre Beşiktaş ile Benfica'nın anlaşmasında yer alan çarpıcı madde ortaya çıktı.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Buna göre tarafların anlaşmasında, "1 Temmuz'a kadar 10 milyon euro üzerinde teklif gelirse değerlendirilir" maddesi yer alıyor.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Türkiye'nin haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Soru işaretlerini kaldıran açıklamalar gelirken, Beşiktaş cephesinden ezeli rakibi Galatasaray'a flaş bir gönderme geldi.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

"GEDSON'U İZLEMEK İSTEYEN BEŞİKTAŞ İDMANINA GELEBİLİR"
Siyah beyazlı bir yönetici, "Gedson Fernandes 27 Haziran'da Beşiktaş'ın antrenmanında olacak. Kendisini isteyenler antrenmanda izleyerek bir nebze hasret giderebilirler!" ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

1 TEMMUZ'DA RESMEN DUYURULACAK!
Kiralık olarak Rize'de forma giyen Gedson'un transferi 1 Temmuz'da büyük ses getirecek sosyal medya kampanyasıyla ilan edilecek.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giyen Gedson, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Portekizli oyuncu, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

2020 yılında Tottenham'a kiralanan Gedson, kiralıktan dönmesinin ardından 2021 yılında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sarı-kırmızılılarda da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, geçici sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Benfica'ya döndü.

Gedson Fernandes'in sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve Galatasaray...

2022 yılında özel bir sözleşmeyle ilk olarak Çaykur Rizespor'a kiralanan 23 yaşındaki oyuncu, ligin sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın yeni sezon kampına katılacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatsaray'da Hagi sesleri! "Can atıyorum"
Özbek'ten flaş karar! Terim Galatasaray'a
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında son gelişmeler!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti! Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti! 16:37
Matic'in yeni takımı resmen açıklandı! Matic'in yeni takımı resmen açıklandı! 16:25
Danimarka - Türkiye maçı saat kaçta? Danimarka - Türkiye maçı saat kaçta? 16:16
Hakan transferde rekora hazırlanıyor! Arda'dan sonra... Hakan transferde rekora hazırlanıyor! Arda'dan sonra... 16:13
Sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve G.Saray... Sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve G.Saray... 16:02
Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı saat kaçta? Kosta Rika - Yeni Zelanda maçı saat kaçta? 16:00
Daha Eski
Süper Lig ekibinden Belotti bombası! Süper Lig ekibinden Belotti bombası! 15:39
Lihtenştayn - Letonya maçı saat kaçta? Lihtenştayn - Letonya maçı saat kaçta? 15:37
Moldova - Andorra maçı saat kaçta? Moldova - Andorra maçı saat kaçta? 15:26
Lüksemburg - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Lüksemburg - Faroe Adaları maçı saat kaçta? 15:18
F.Bahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık... F.Bahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık... 15:16
Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? Türkiye - Litvanya maçı saat kaçta? 15:08