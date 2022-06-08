"Mancini’yi çağırsak gelir!"

Eşref Hamamcıoğlu, seçilmeleri durumunda yabancı bir teknik adam getireceklerini ifade etti. Hamamcıoğlu, Torrent'in sözleşmesini uygun şartlarda feshetmeyi planladıklarını belirterek, "Bizim teknik direktör adaylarımız yabancı. İtalya'daki isimlerle bir temasımız oldu. Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Diğer antrenör de (De Zerbi) genç ve başarılı. Bir ön temasımız oldu. 'Gel' desek gelirler. Mancini de buna dahil" dedi. Eşref Hamamcıoğlu, futbolda şampiyonluğa oynayan genç bir kadro kuracaklarını dile getirdi. Gelecek vadeden futbolcuları transfer edeceklerini aktaran başkan adayı, "Şunun garantisini verebiliriz, genç, şampiyonluğa susamış iyi bir kadro kuracağız. Galatasaray mücadele edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bütün branşlarda bu şekilde olacak. Yerli ve yabancı istikbal vadeden gençler alacağız" ifadelerini kullandı.



TAZMİNATI EL YAKIYOR

Eşref Hamamcıoğlu, "Robert Mancini'ye gel desek gelir" dedi ama bu çok da kolay görünmüyor. İtalya Milli Takımı'yla 2026 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan tecrübeli hocanın, yıllık maaşı 4 milyon euro... Mancini, Hamamcıoğlu'nun dediği gibi 'hemen gelirse' İtalya Futbol Federasyonuna fesih bedeli olarak toplamda 16 milyon euro tazminat ödenmesi gerektiği belirtiliyor.



AYSAL VE KIRAÇ BENİ DESTEKLİYOR

Eşref Hamamcıoğlu, Ünal Aysal ve İnan Kıraç ile çok sık görüştüklerini anlatarak, "Onlar da benimle aynı fikirde. Bu seçim Galatasaray için çok önemli. Bu olağanüstü bir seçim... Beni ve ekibimi destekliyorlar" açıklamasını yaptı.



EŞREF HAMAMCIOĞLU BUGÜN PROJELERİNİ AÇIKLAYACAK

Dursun Özbek'in ardından Eşref Hamamcıoğlu da bugün projelerini açıklayacak. Üyelere açık olan lansman, Akatlar'daki Mustafa Kemal Merkezi'nde yapılacak ve saat 20.00'da başlayacak.



EKONOMİK BAĞIMSIZLIK ŞART

Galatasaray Başkanı Adayı Dursun Özbek, kulübün öncelikle ekonomik durumunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. 2,6 milyar lira banka borcu olduğunu ve faiz ödendiğine dikkati çeken Özbek, "Birinci seviyede Galatasaray'ın ekonomik bağımsızlığına kavuşması gerekiyor. Sen ne yaparsan yap, istersen yüz tane şampiyonluk kazan hiçbir şekilde bu borcu kapatamazsın. Borcu kapatamayınca bütün varlıklar, marka değer risk altında" dedi. Borçların kapatılması için de camianın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu kaydetti.