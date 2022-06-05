Galatasaray Altınordu maçı CANLI izle! GS Altınordu maçı canlı yayın | Galatasaray maçı izle

TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Galatasaray ile Altınordu, finale kalmak için kozlarını paylaşıyor.
Galatasaray - Altınordu U17 yarı final maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
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GALATASARAY - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER
Galatasaray (U17): Atakan, Ali Turap, Berkan, Ali, Arda Deniz, Cemal, Yasin, Kerem, Baran, Berk, İnanç
Altınordu (U17): Mert Furkan, Yusuf, Berke, Furkan, Ahmet, Ege, Rıdvan, Emin, Alperen, Fırat, Hasan
GALATASARAY - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray ile Altınordu arasında oynanan Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçı saat 21.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ...