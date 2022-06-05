Haberler Galatasaray Galatasaray Altınordu maçı CANLI izle! GS Altınordu maçı canlı yayın | Galatasaray maçı izle

Galatasaray Altınordu maçı CANLI izle! GS Altınordu maçı canlı yayın | Galatasaray maçı izle

Galatasaray ile Altınordu, TFF Elit U17 Gelişim Ligi yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşma Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanıyor. İki takım adını finale yazdırmak istiyor. Mücadelenin canlı yayını haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 21:24
Galatasaray Altınordu maçı CANLI izle! GS Altınordu maçı canlı yayın | Galatasaray maçı izle

TFF Elit U17 Gelişim Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Galatasaray ile Altınordu, finale kalmak için kozlarını paylaşıyor.

Galatasaray - Altınordu U17 yarı final maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

GALATASARAY - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER
Galatasaray (U17): Atakan, Ali Turap, Berkan, Ali, Arda Deniz, Cemal, Yasin, Kerem, Baran, Berk, İnanç

Altınordu (U17): Mert Furkan, Yusuf, Berke, Furkan, Ahmet, Ege, Rıdvan, Emin, Alperen, Fırat, Hasan

GALATASARAY - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray ile Altınordu arasında oynanan Elit U17 Gelişim Ligi yarı final maçı saat 21.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ...

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! Yıldız isimle anlaşma sağlandı...
Siirt Kurtalan Devlet Hastanesi'nde 'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı
Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı!
G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor
G.Saray başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu'na kötü haber!
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
🌳DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! 21:05
Kadınlar Ligi'nde ALG Spor finalde! Kadınlar Ligi'nde ALG Spor finalde! 20:07
U17'de ilk finalist Beşiktaş! (MAÇ ÖZETİ) U17'de ilk finalist Beşiktaş! (MAÇ ÖZETİ) 19:54
Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor Almanlar duyurdu! 1.88'lik dev ön libero geliyor 19:27
Galatasaray Altınordu maçı CANLI izle Galatasaray Altınordu maçı CANLI izle 19:21
Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı 18:55
Daha Eski
Rafael Nadal Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaştı! Rafael Nadal Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaştı! 18:43
O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu O takım devre dışı! Yeni adresi belli oldu 18:22
Bakan Kasapoğlu milli haltercileri tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli haltercileri tebrik etti 18:13
Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI İZLE Adana Demirspor - Beşiktaş | CANLI İZLE 17:52
Türkiye - Belçika | CANLI İZLE Türkiye - Belçika | CANLI İZLE 17:49
Portekiz'e set vermeyen A Milliler dörtlü finale kaldı! Portekiz'e set vermeyen A Milliler dörtlü finale kaldı! 17:47