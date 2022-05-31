Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Anadolu Efes cevabı! "Bazı profesyonelleri rahatsız etmiş olabilir"

Galatasaray ile GSYİAD arasında, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı forma sponsorluk anlaşması imzalandı. Sarı-kırmızılıların mevcut başkanı Burak Elmas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimi hakkında konuşan Burak Elmas "TFF ile ilgili biz baştan beri, 'adalet istemek cesurların işidir' dedik. Biz şeffaf, kurulların ahbap-çavuş ilişkisiyle oluşturulmadığı bir federasyon istiyoruz. Maalesef TFF'nin gelmiş olduğu noktada 1 senelik seçimle çözülemeyecek büyük sorunları var. TFF'nin seçimi bir seneliktir. Çözümün ilk adımlarını atacak, şeffaf olacak bir TFF arzuluyoruz. Bütün kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray ve Türk futbolu için, öncelikle Türk futbolu için en doğru kararı vermek adına gelişmeleri izliyoruz. Sadece Süper Lig kulüplerini düşünmemek lazım. Diğer liglerde yer alan kulüplerin yaşadığı büyük sıkıntılar var." dedi.

Galatasaray'ın bir spor kulübü olduğunu vurgulayan Burak Elmas "Bir kere Galatasaray bir spor kulübüdür. Basketbol ve voleybol için amatör branş denmesi sadece bir alışkanlıktır, artık amatör değil. Müessese takımlarıyla, bizler gibi üyelerin sahip olduğu kulüplerin mücadele ediyor olması. Haksız bir rekabet var. Bizler bu fonları yaratmakta zorlanıyoruz. Bunun en güzel örneği basketbolda bir model oluşturduk. Bu modeli diğer şubelerde de yaymayı amaçlıyorduk. Şubeleri içerisinde bağımsız yönetip, pazarlamalarını yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes maçı hakkında açıklama yapan Burak Elmas, "Biz 1. maça gittik ve güzel bir galibiyet aldık. Fakat 2. maçta sadece Galatasaray başkanının yerinin belli olmamasından başka sorunlar da yaşandı. Birçok üye arkadaşımız tek tek oradan çıkarılmaya da yaşandı. Anadolu Efes başkanı ve yönetim kurulunun bu konuda böyle bir talimat verdiğini düşünmüyorum. Herhalde oradaki organizatörlerin ilk maçtan duyduğu rahatsızlık etkili olmuş olabilir. Üzücü olan kendilerinin Avrupa'da almış oldukları ödülü ilk kutlayan takıma böyle yapılması. Herhalde Galatasaray'ın o seviyede böyle bir oyun oynaması beklenmiyordu. Bu oyun bazı profesyonelleri rahatsız etmiş olabilir." dedi.