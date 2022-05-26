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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşinden koşturan ve uzun süredir yakın takipte bulunan genç futbolcunun transferinde anlaşma sağlandı. Fransız basını, 23 yaşındaki futbolcunun yeni takımını duyurdu. İşte gündem yaratan transfer gelişmenin detayları ve Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 12:39
GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da bazı isimler bireysel performansıyla öne çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Kerem Aktürkoğlu, Nellson ve Marcao hem gösterdiği performans, hem de yaşları dolayısıyla dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Bu isimlerden en çok öne çıkan isimse Kerem Aktürkoğlu oldu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Genç oyuncu geçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini topladı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

13 gol ve 12 asistlik performansıyla göz dolduran genç oyuncu, takımın vazgeçilmezi oldu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Kerem Aktürkoğlu'nun sergilediği yüksek grafik Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen birçok kulüp transfer yarışına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray Kulübü, içinde bulunduğu mali ortam nedeniyle mevcut kadrodaki isimlere gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Kasaya sıcak para girişi sağlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Avrupa ekiplerinin peşinde olan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

LYON İLE ANLAŞMAYA VARDI!
Fransız basını, Kerem Aktürkoğlu'nun Ligue 1 ekibi Lyon ile prensipte anlaştığını iddia etti.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK!
İmzalar atılması halinde 23 yaşındaki futbolcunun yeni takımında yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın Kerem'in bonservisi için 15-20 milyon euro civarı bir beklentisi bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Genç oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Sol kanat mevkisinde forma giyen Kerem, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

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