GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu transferinde anlaşma sağlandı! İşte sözleşme detayları

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da bazı isimler bireysel performansıyla öne çıktı.
Kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da bazı isimler bireysel performansıyla öne çıktı.
Kerem Aktürkoğlu, Nellson ve Marcao hem gösterdiği performans, hem de yaşları dolayısıyla dikkat çekti.
Bu isimlerden en çok öne çıkan isimse Kerem Aktürkoğlu oldu.
Genç oyuncu geçen sezon ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini topladı.
13 gol ve 12 asistlik performansıyla göz dolduran genç oyuncu, takımın vazgeçilmezi oldu.
Kerem Aktürkoğlu'nun sergilediği yüksek grafik Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.
23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen birçok kulüp transfer yarışına girdi.
Galatasaray Kulübü, içinde bulunduğu mali ortam nedeniyle mevcut kadrodaki isimlere gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Kasaya sıcak para girişi sağlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Avrupa ekiplerinin peşinde olan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.
LYON İLE ANLAŞMAYA VARDI!
Fransız basını, Kerem Aktürkoğlu'nun Ligue 1 ekibi Lyon ile prensipte anlaştığını iddia etti.
1.5 MİLYON EURO KAZANACAK!
İmzalar atılması halinde 23 yaşındaki futbolcunun yeni takımında yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.
Galatasaray'ın Kerem'in bonservisi için 15-20 milyon euro civarı bir beklentisi bulunuyor.
Genç oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Sol kanat mevkisinde forma giyen Kerem, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
Kerem Aktürkoğlu, Türkiye A Milli Takım'ında 10 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.
Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.