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Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi planlar belli oldu! Domenec Torrent Avrupa'yı istiyor

Galatasaray'da son dakika haberi... Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılarda rota belli oldu. Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde çalışmalarına devam eden Cimbom, Avrupa biletini almak istiyor. Tecrübeli teknik adam öğrencileriyle yaptığı konuşmada, sıkça bunu dile getiriyor. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 12:28
Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi planlar belli oldu! Domenec Torrent Avrupa'yı istiyor

Demir Grup Sivasspor maçının son hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray'da zorunlu rotasyon gerçekleşecek.

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi planlar belli oldu! Domenec Torrent Avrupa'yı istiyor

Teknik Direktör Domenec Torrent'in, sakatlığı bulunan Omar'ın yerine Boey, cezalı Marcao'nun yerine ise Alpaslan ile maça başlaması bekleniyor. Diğer taraftan ileri uçta ise Mustafa Muhammed'in forma giyeceği belirtildi.

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi planlar belli oldu! Domenec Torrent Avrupa'yı istiyor

TORRENT SERİ PEŞİNDE

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da Adana Demirspor'un önceki gün yenilmesi, Avrupa yolunda sarı-kırmızılıları umutlandırdı. Teknik Direktör Torrent dün oyuncularıyla bir toplantı yaparak, önlerinde kazanmaları gereken 4 maçın olduğunu söyledi.

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