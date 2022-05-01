Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi planlar belli oldu! Domenec Torrent Avrupa'yı istiyor

Demir Grup Sivasspor maçının son hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Galatasaray 'da zorunlu rotasyon gerçekleşecek.

Teknik Direktör Domenec Torrent'in, sakatlığı bulunan Omar'ın yerine Boey, cezalı Marcao'nun yerine ise Alpaslan ile maça başlaması bekleniyor. Diğer taraftan ileri uçta ise Mustafa Muhammed'in forma giyeceği belirtildi.