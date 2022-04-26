TRANSFER HABERİ: Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi

TEMSİLCİSİYLE TEMASA GEÇİLDİ!

Inter CEO'su Giuseppe Marotta'nın Pjanic'i Juventus zamanından beri çok beğendiği ve transferde istekli olduğu kaydedildi. Bu isteği göstermek için de Miralem Pjanic'in temsilcisiyle temasa geçildi.