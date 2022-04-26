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TRANSFER HABERİ: Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi

Son dakika spor haberi: Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan ve sezon sonunda kulübüne dönecek olan Miralem Pjanic'in transferiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan ve satış listesine konan Boşnak yıldıza İtalyan devi Inter talip oldu. Miralem Pjanic'in Çizme'ye transferinin gerçekleşmesi Galatasaray'a yarayacak. Sarı-kırmızılıların bir süredir peşinde olduğu Vidal'in takımdan ayrılması kesinleşecek ve temaslar hızlanacak. İşte flaş gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 15:09
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Barcelona oyuncusu Miralem Pjanic, sezonun sona ermesinin ardından kulübüne dönecek.

TRANSFER HABERİ: Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi

İspanyol devinde teknik direktör Xavi Hernandez'in gelecek planları arasında yer almayan Boşnak yıldız satış listesine konacak.

TRANSFER HABERİ: Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi

INTER PJANIC'İN PEŞİNDE!
Transferde yeni adresi merak konusu olan Miralem Pjanic'e İtalya'dan talip çıktı. Mundo deportivo'nun haberine göre; Serie A devi Inter, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi

TEMSİLCİSİYLE TEMASA GEÇİLDİ!
Inter CEO'su Giuseppe Marotta'nın Pjanic'i Juventus zamanından beri çok beğendiği ve transferde istekli olduğu kaydedildi. Bu isteği göstermek için de Miralem Pjanic'in temsilcisiyle temasa geçildi.

TRANSFER HABERİ: Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi

GALARASARAY'A ARTURO VIDAL MÜJDESİ!
Inter'in Pjanic transferinde mutlu sona ulaşması durumunda, Arturo Vidal'i serbest bırakacağı ifade edildi. Bir süredir Şilili yıldızı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncunun serbest kalmasının ardından temaslarını hızlandıracak.

TRANSFER HABERİ: Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin planlarına uymayan Vidal'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.

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