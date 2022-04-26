TRANSFER HABERİ: Pjanic'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi! Resmi hamle geldi

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Barcelona oyuncusu Miralem Pjanic, sezonun sona ermesinin ardından kulübüne dönecek.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Barcelona oyuncusu Miralem Pjanic, sezonun sona ermesinin ardından kulübüne dönecek.
İspanyol devinde teknik direktör Xavi Hernandez'in gelecek planları arasında yer almayan Boşnak yıldız satış listesine konacak.
INTER PJANIC'İN PEŞİNDE!
Transferde yeni adresi merak konusu olan Miralem Pjanic'e İtalya'dan talip çıktı. Mundo deportivo'nun haberine göre; Serie A devi Inter, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
TEMSİLCİSİYLE TEMASA GEÇİLDİ!
Inter CEO'su Giuseppe Marotta'nın Pjanic'i Juventus zamanından beri çok beğendiği ve transferde istekli olduğu kaydedildi. Bu isteği göstermek için de Miralem Pjanic'in temsilcisiyle temasa geçildi.
GALARASARAY'A ARTURO VIDAL MÜJDESİ!
Inter'in Pjanic transferinde mutlu sona ulaşması durumunda, Arturo Vidal'i serbest bırakacağı ifade edildi. Bir süredir Şilili yıldızı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncunun serbest kalmasının ardından temaslarını hızlandıracak.
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin planlarına uymayan Vidal'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.