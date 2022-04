Galatasaray'da başkan adaylarından ortak çağrı!

Galatasaray Kulübünde 30 Nisan'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkanlık için yarışacak olan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk, divan kurulu üyelerine kendilerini anlattı. Galatasaray Lisesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda iki aday da sarı-kırmızılı kulübün zor bir dönemden geçtiğini belirterek camiadan sabır ve destek istedi. İlk olarak söz alan Hamamcıoğlu, sorumluluk alan herkesin değer görmesi gerektiğini belirterek, "Buna geçmiş dönemde yönetimde olanlar da dahil... Yarışa giren Sayın Metin Öztürk ve ekibi, ben ve arkadaşlarım da bunu istiyoruz. Biz bu zor durumda sorumluluk alıyoruz. Herhangi bir yerde bizi kimse linç etmeye kalkışmasın. En azından ben ve arkadaşlarım buna kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunun da böyle bilinmesi lazım" ifadelerini kullandı.



AYSAL VE ÖZBEK BİZE SÖZ VERDİ

Projeleriyle ilgili uzun bir sunum konuşması yapan Eşref Hamamcıoğlu seçilmeleri halinde geçmiş başkan ve yönetimlerden destek alacaklarını söyledi. Hamamcıoğlu, "Kemerburgaz, Florya, Riva birbirinden ayrılmaz üçlü gayrımenkul paketiyse bu aktiviteyi sağlayan Dursun Özbek'ten yardım alacağız. Kendisi destek söz verdi. Ünal Aysal, kürek ve yelkene sponsor olmaya söz verdi. Sayın Burak Elmas'ın ekibinde yer alanlardan üç arkadaş, kurumsal hafızayı sağlamak adına bizimle devam etmeye söz verdiler" dedi.



OY KULLANMAYA GELİN

Hamamcıoğlu, üyeleri 30 Nisan'daki seçime davet ederek, "Köprüden önceki son çıkıştayız. Bu, Galatasaray camiasının kurtuluşu için son fırsattır. Bunun için de bütün genel kurul üyelerimizi bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Lütfen 30 Nisan'da sandık başında buluşalım" ifadesini kullandı.



ACI REÇETE GEREKİYOR

Hamamcıoğlu, futboldaki yapılanmayla ilgili "Galatasaray her branşta olduğu gibi futbolda da yarışmacı ruhunu kaybetmeden ama kısıtlı ve sınırlı imkanlarını kullanarak başarıya ulaşmak zorunda. Bu bir acı reçete olabilir ama gerçek budur. Galatasaray futbolda artık altyapıya yatırım yapmak zorundadır" dedi.



BAŞKAN ELMAS GEREKEN BİLGİLERİ VERDİ

Birlik olma zamanının geldiğini de ifade eden Eşref Hamamcıoğlu, "G.Saray kendi içindeki çekişmelerden dolayı dışarıya karşı zayıf düşmektedir. Bazen bu birleşmeyi sağlamak için kangren olan organları da kesmek zaruridir. Galatasaray genel kurulu bu radikal kararları almaktan çekinmemeli." Diğer aday Metin Öztürk ise, "Söylenilecek şeyleri zaten 8 ay önce söylemiştik. Bugün sorunlar biraz daha derinleşti. Sağ olsun Burak Elmas başkanımız; her iki başkan adayını da gerek mali raporları gerekse yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları anlattı. Tablo çok parlak değil. Gördüğünüz gibi iki ekipte de çok kıymetli Galatasaraylılar var. Konusuna çok vakıf insanlar var. Eşref Hamamcıoğlu başkanımız bizim için çok değerli, her zaman her yerde söylüyorum. Seçim sonunda kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun" diye konuştu.



ELMAS: İNTİKAM İÇİN YAPIYORLAR

Başkan olarak Divan'da son konuşmasını yapan Burak Elmas, "Ayrılıklar da sevdaya dahil" dedi. İki başkan adayının taşın altına elini soktuğunu ifade eden Elmas, "Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık. Eleştiriyi kendini tatmin için yapan kişiler bunları yapamaya devam edecekler. Sizlerden bu kişilere izin vermemenizi istiyorum" diye konuştu.



CADI AVI YAPMADIK

Başkan Elmas, kurulan araştırma komisyonu hakkında Başkan Elmas, "Divan başkanımız araştırma komisyonu kurdular. Bu bir cadı avı değil, birinin yolsuzluk, hırsızlık tespiti kesinlikle değildi. Galatasaray maddi olarak buraya getirmiş olan yanlışların tespiti ve bunların bir daha yapılmaması içindi" dedi.



İÇ SORUNLARI ÇÖZELİM

Yola çıktığı ekip arkadaşlarına ve kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Galatasaray bundan sonra dışarıdan daha önemli iç fikir mücadelesi vermek zorunda... Galatasaray artık sürekli bahsedilen fakat yaşanmayan değerlerini savunacak mı karar vermeli" ifadesini kullandı.