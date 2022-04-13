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Galatasaray 'Barış için maç' sloganıyla sahaya çıkıyor! Rakip Dinamo Kiev

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Ukrayna'da yaşanan savaşta maddi zarar gören çocuklar ve aileler için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar, 14 Nisan Perşembe günü, NEF Stadı'nda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. İşte maça dair detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 12:11
Galatasaray 'Barış için maç' sloganıyla sahaya çıkıyor! Rakip Dinamo Kiev

Galatasaray ile sarı kırmızılı kulübün eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev arasında 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek. Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor.

14 Nisan Perşembe günü Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de "Barış için maç" sloganıyla özel bir maç oynayacak. Maç Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanacak.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; medyaya ve taraftarlara açık olarak oynanacak bu anlamlı maçın bilet fiyatları Doğu Tribünü 50 TL ve 100 TL, Kuzey Kale arkası 25 TL olarak belirlendi. Loca ve kombineler bu maç için geçerli değildir. Biletler bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunulacak.

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