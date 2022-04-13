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Miralem Pjanic'in yeni durağı belli oluyor! Galatasaray...

Sezon başında flaş bir şekilde Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Miralem Pjanic, beklenen performansı veremedi. Ceyhun Kazancı, yıldız futbolcu ile devam edilmeyeceğini açıklarken, Pjanic'in yeni durağı da belli oluyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:20
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Miralem Pjanic'in yeni durağı belli oluyor! Galatasaray...

Beşiktaş'a transfer olarak tüm dünyada flaş bir etki yaratan Miralem Pjanic, beklenen performansından uzak bir görüntü sergiledi. Ceyhun Kazancı, yıldız futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini açıklarken, Fransız basını Pjanic'in olası duraklarını duyurdu.

BARCELONA'DA KALMAYACAK

Pjanic'in sezon sonunda Barcelona'ya döneceğini ancak Katalan ekibinin yıldız futbolcuyla devam etmek istemediği yazılırken, Boşnak yıldızın kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği bildirildi.

Pjanic ile bir dönem Galatasaray'ın da adı anılıyordu.

SERIE A'DAN İSTENİYOR

Pjanic için İspanya defterinin kapandığının altı çizilirken, yıldız futbolcu için Serie A'dan talipler olduğu vurgulandı.

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