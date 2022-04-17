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Valerien Ismael Giresunspor Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael kritik karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 23:00 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 23:09
Valerien Ismael Giresunspor Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 33 haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takım teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İŞTE ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI:

Sonuçtan dolayı mutlu değiliz. Rakiplerle olan puan farkını eritmek istiyorduk ama maalesef olmadı. İkinci yarıda özellikle daha etkiliydik. İlk yarıda topu hızlı kullanamadık. Fırsat bulduk, burada gol atmalıydık. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. Her şeyi denedik.Özellikle son 30 dakika da baskı kurduk ama ödülünü alamadık.

Bütün futbolcularımızdan çok beklentimiz var. 3 maçlık genel duruma bakınca, tabii ki daha iyi performans göstermesi gerekenler olabilir ama geniş bir kadromuz var, önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız.

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