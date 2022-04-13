GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinin faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi!

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu derbi mücadelesinin ardından oyunculara eleştiriler gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu derbi mücadelesinin ardından oyunculara eleştiriler gelmeye devam ediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Aslan'da, derbi mağlubiyetinin sorumlusu olarak Van Aanholt gösteriliyor.
Yerli ve yabancı oyuncular, Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi'yi durduramayan Van Aanholt'un performansının sonucu belirlediği konusunda hemfikir oldu.
Miha Zajc'ın golü, Hollandalı sol bekin savunamadığı bölgeden gelmiş, Osayi Samuel rahat şekilde ortayı kesmişti.
1.9 milyon euro garanti parayla Galatasaray'ın en çok kazanan yeni transferi olan Van Aanholt, beklentileri karşılayamadı.
1990 doğumlu solak oyuncunun sarı-kırmızılı takımla iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.