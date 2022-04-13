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GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinin faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmişti. Derbi mücadelesinin ardından bu mağlubiyetin faturasının Patrick Van Aanholt'a kesildiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 07:29
GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinin faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi!

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu derbi mücadelesinin ardından oyunculara eleştiriler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinin faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi!

Sabah'ta yer alan habere göre Aslan'da, derbi mağlubiyetinin sorumlusu olarak Van Aanholt gösteriliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinin faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi!

Yerli ve yabancı oyuncular, Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi'yi durduramayan Van Aanholt'un performansının sonucu belirlediği konusunda hemfikir oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinin faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi!

Miha Zajc'ın golü, Hollandalı sol bekin savunamadığı bölgeden gelmiş, Osayi Samuel rahat şekilde ortayı kesmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinin faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi!

1.9 milyon euro garanti parayla Galatasaray'ın en çok kazanan yeni transferi olan Van Aanholt, beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinin faturası Patrick Van Aanholt'a kesildi!

1990 doğumlu solak oyuncunun sarı-kırmızılı takımla iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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