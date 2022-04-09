Seçim olacak

Galatasaray'ın 26 Mart'ta başlayan ve 27 Mart'ta biten Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Dernekler Masası incelemelerde bulunarak Istanbul Valiliği'ne raporları iletti. Müfettişler tarafından incelenen Olağan Mali Genel Kurul'da valilik usulsüzlük tespit edildi. Istanbul Valiliği, idari ibrasızlık sonrası alınan seçim kararının da iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Bütçe hakkında bilgilendirme yapmadan üyelerin yönetime yetki vermeyi reddetmesinin usülsüz olduğu belirtildi. Camiada tam bir kaos ortamı oluşurken, Divan Başkanı ve heyetinin yanısıra başkan adayları ile bir araya gelen Elmas durumu görüştü.

KESİNTİSİZ SEÇİME

Elmas, toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu dava hakkındaki bilgi Kulübümüze ulaşır ulaşmaz davetim üzerine; Divan Kurulu Başkanımız Sayın Aykutalp Derkan ve heyet üyeleri, Olağan Genel Kurul Toplantı Divan Başkanımız Sayın Metin Sinan Aslan ve heyet üyeleri, başkan adayları Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Metin Öztürk ve camiamızın ileri gelen hukukçularından bazıları bir araya gelmiştir. Atılacak hukuki adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. 28 Mart'ta alınmış karar gereğince seçim süreci kesintisiz olarak devam etmektedir."