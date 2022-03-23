200 bin ağaca eş değer

Yüzde yuz yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan guneşten elektrik uretimi sağlayacak tesis her yıl yaklaşık 3.250 Ton CO₂ salınımını engelleyecek ve bu şekilde 200 bin ağacın 25 yılda atmosferde temizleyebileceği sera gazının atmosfere salınmasının onune gecerek doğanın korunmasına katkı sağlayacak.

Enerji Performans Modeli kapsamında panellerin işletmesi 10 yıl boyunca Enerjisa Enerji tarafından yapılacak. Sonra Galatasaray'a geçecek.

Galatasaray catıya kurulan guneş panelleri sayesinde sadece bu yıl 5 milyon TL'den fazla tasarruf edecek.

İLKLERİN KULÜBÜ

Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, "Galatasaray olarak ilkleri yaşatma misyonuyla kurulduk. Bu genlerimize işlemiş durumda. Kendimizi sadece sporla sınırlamamalıyız. Gelecek icin calışmamız gerekiyor. Bu proje, statta harcanan enerjinin yuzde 63'unu karşılayacak" diye konuştu.