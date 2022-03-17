GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Rumen muhabire ilginç yanıt! Cicaldau ve Morutan...

İspanyol çalıştırıcı, "Seni anlıyorum ama önümüzde çok önemli bir maç var. Ben özel olarak oyunculardan değil maçtan konuşuyorum. Her zaman 5 kişiyi dışarıda bırakmam gerekiyor. Takım için en iyilerini seçmeliyim" dedi.