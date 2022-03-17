GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Rumen muhabire ilginç yanıt! Cicaldau ve Morutan...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Katalan devi Barcelona ile kritik bir maça çıkacak.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Katalan devi Barcelona ile kritik bir maça çıkacak.
Son 16 turunun ilk karşılaşmasında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelen Aslan, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.
Rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rumen bir gazetecinin, Cicaldau ve Morutan'ı sorması üzerine Torrent dikkat çeken bir yanıt verdi.
İspanyol çalıştırıcı, "Seni anlıyorum ama önümüzde çok önemli bir maç var. Ben özel olarak oyunculardan değil maçtan konuşuyorum. Her zaman 5 kişiyi dışarıda bırakmam gerekiyor. Takım için en iyilerini seçmeliyim" dedi.