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GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Rumen muhabire ilginç yanıt! Cicaldau ve Morutan...

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Rumen bir gazetecinin Cicaldau ve Morutan sorusu üzerine tecrübeli çalıştırıcı dikkat çeken bir yanıt verdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 10:38
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Rumen muhabire ilginç yanıt! Cicaldau ve Morutan...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Katalan devi Barcelona ile kritik bir maça çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Rumen muhabire ilginç yanıt! Cicaldau ve Morutan...

Son 16 turunun ilk karşılaşmasında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelen Aslan, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Rumen muhabire ilginç yanıt! Cicaldau ve Morutan...

Rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Rumen muhabire ilginç yanıt! Cicaldau ve Morutan...

Rumen bir gazetecinin, Cicaldau ve Morutan'ı sorması üzerine Torrent dikkat çeken bir yanıt verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Rumen muhabire ilginç yanıt! Cicaldau ve Morutan...

İspanyol çalıştırıcı, "Seni anlıyorum ama önümüzde çok önemli bir maç var. Ben özel olarak oyunculardan değil maçtan konuşuyorum. Her zaman 5 kişiyi dışarıda bırakmam gerekiyor. Takım için en iyilerini seçmeliyim" dedi.

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