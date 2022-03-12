Rotasyon yapılacak

Teknik direktör Domenec Torrent de Katalan deviyle oynanacak rövanş maçını düşünerek Beşiktaş derbisine rotasyonlu bir kadro ile çıkmayı düşünüyor. Kalede Muslera oynayacak. Semih Kaya, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ömer Bayram gibi isimlere şans tanınacak.
Teknik direktör Domenec Torrent de Katalan deviyle oynanacak rövanş maçını düşünerek Beşiktaş derbisine rotasyonlu bir kadro ile çıkmayı düşünüyor. Kalede Muslera oynayacak. Semih Kaya, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ömer Bayram gibi isimlere şans tanınacak.
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