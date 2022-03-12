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Rotasyon yapılacak

Cimbom, Barcelona deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönünce tur için umutlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Rotasyon yapılacak
Cimbom, Barcelona deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönünce tur için umutlandı.
Teknik direktör Domenec Torrent de Katalan deviyle oynanacak rövanş maçını düşünerek Beşiktaş derbisine rotasyonlu bir kadro ile çıkmayı düşünüyor. Kalede Muslera oynayacak. Semih Kaya, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ömer Bayram gibi isimlere şans tanınacak.
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