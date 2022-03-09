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Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal: Seçim şart

Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal, Burak Elmas ve yönetimini eleştirdi, “Kongre kararı almalı” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal: Seçim şart

Galatasaray'ın 2011 ile 2014 yılları arasında başkanlığını yapan ve her branşta elde ettiği başarılarla dikkat çeken Ünal Aysal'dan sürpriz bir çıkış geldi. Önceki gün Galatasaray Düşünce Derneği'ne özel konuk olarak katılan Ünal Aysal, Atlı Spor Tesisleri'nde 70'e yakın üye ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Burak Elmas'ı net dille eleştiren efsane başkan, başarısız gördüğü yönetimin ibrasızlık uygulamasına maruz kalmadan kendi iç dinamikleri ile seçime gitme kararı almasını uygun gördüğünü söyledi. Ünal Aysal olası seçimde aday olup olmayacağı konusunda ise "Galatasaray'ın bir başkanı ve yönetim kurulu var. Adaylık konusunu konuşmak için uygun zaman değil" dedi. Galatasaray'ın güçlü bir kurum olduğunu ifade eden Ünal Aysal, "Spor dünyasında her gün, her şey değişir. Sportif neticelere göre değerlendirme yapmayalım. Galatasaray güçlü bir kurum, Galatasaray'a güvenelim" diye konuştu.

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