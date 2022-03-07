BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? 📢 | Barcelona - Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA GALATASARAY MAÇI - Süper Lig'de beklentilerin altında bir performans gösteren ancak Avrupa'da fırtına gibi esen Aslan, son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. İki maç eleme sistemi üzerinden oynanacak son 16 turu öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Barcelona - Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Galatasaray arasında oynanacak ilk müsabaka Camp Nou'da 10 Mart Perşembe günü, ikinci müsabaka Nef Stadyumu'nda 17 Mart'ta oynanacak. Müsabakalar Exxen'den canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA 3. OLDU

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı 3. tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off'unda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eledi.

Barcelona, La Liga'da ise 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

TORRENT VE PENA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek.

İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten geçen ayın sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Galatasaray teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev aldı.

GALATASARAY - BARCELONA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR!

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 5. kez eşleşti. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

İSPANYOL TAKIMLARIYLA 33 RANDEVU

Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 33 maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 64 gole engel olamadı.