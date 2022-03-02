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Galatasaray Kayky da Silva Chagas'ın peşinde! Domenec Torrent...

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar şimdiden başladı Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent, Manchester City'nin süper yeteneği Kayky da Silva Chagas'ı kiralamak için Guardiola ile temasa geçti. İngiliz ekibinin 10 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı genç yetenek için kiralama tekliflerine sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray Kayky da Silva Chagas'ın peşinde! Domenec Torrent...
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Sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışman Luis Campos'un liderliğinde yeni sezonun planlamasına başlayan Galatasaray'dan flaş adımlar geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son ismin Manchester City'nin süper yeteneği Kayky da Silva Chagas olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Kayky da Silva Chagas'ın peşinde! Domenec Torrent...

SOL AYAĞI ÇOK ETKİLİ
Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon Euro'ya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı- Kırmızılılar'ın bu gelişme sonrası atağı kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği belirlendi.

Galatasaray Kayky da Silva Chagas'ın peşinde! Domenec Torrent...

Teknik direktör Domenec Torrent'in de eski çalışma arkadaşı Pep Guardiola'yı arayarak Kayky'nin transferi konusunda görüşme yaptığı belirlendi. Takvim'in derlediği habere göre Brezilya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Kayky sağ kanatta görev yapıyor. 1.75 boyunda olan Sambacı sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

Galatasaray Kayky da Silva Chagas'ın peşinde! Domenec Torrent...

11 MAÇTA 4 GOL ATTI

Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro piyasa değeri olan Kayky, Manchester City formasıyla Premier Lig rezerv takımında 11 maçta çıkıp 4 gol, 2 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor. Kayky'yi yeni sezonda kiralamak için birçok takımın devrede olduğu öğrenildi.

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