GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim eski ekibi ve Arda Turan'la yemekte buluştu

Galatasaray'da, geçtiğimiz haftalarda yolların ayrıldığı Fatih Terim, eski teknik ekibi ile buluştu. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, eski idari direktör Şükrü Hanedar, yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin, teknik direktör Fatih Terim'le yemekte bir araya geldiler.

Dört isim, buluşma sonrasında Instagram'dan Fatih Terim'le olan fotoğraflarını paylaştılar.

Bu arada bilinen bir sakatlığı bulunmayan Arda Turan, Domenec Torrent tarafından Göztepe maçının kadrosuna alınmamıştı.