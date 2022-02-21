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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim eski ekibi ve Arda Turan'la yemekte buluştu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın bir süre önce yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Terim, eski teknik ekibi ve Arda Turan'la yemekte bir araya geldi. Arda Turan'ın sosyal medya hesabından Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşması da dikkat çekti. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 08:21 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 08:26
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim eski ekibi ve Arda Turan'la yemekte buluştu

Galatasaray'da, geçtiğimiz haftalarda yolların ayrıldığı Fatih Terim, eski teknik ekibi ile buluştu. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, eski idari direktör Şükrü Hanedar, yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin, teknik direktör Fatih Terim'le yemekte bir araya geldiler.

Dört isim, buluşma sonrasında Instagram'dan Fatih Terim'le olan fotoğraflarını paylaştılar.

Bu arada bilinen bir sakatlığı bulunmayan Arda Turan, Domenec Torrent tarafından Göztepe maçının kadrosuna alınmamıştı.

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