Galatasaray'da Domenec Torrent krizi! Florya'da futbolcular...

Tarihi bir kaosun içinden geçen Galatasaray cumartesi günü Kayserispor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor... Sarı-Kırmızılılar kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, Florya'dan son derece çarpıcı haberler geliyor. İddialara göre birçok futbolcu, teknik direktör Domenec Torrent'in uygulamalarından rahatsız durumda... Futbolcuların ilk şikayetinin yoğun idman temposu olduğu öğrenildi.
TEMPO ARTIK ÇOK YÜKSEK
Takımın fiziki açıdan yetersiz olduğunu düşünen İspanyol hoca ilk iş olarak günlük idman sayısını 2'ye çıkarmıştı. Torrent'in ayrıca Scott Piri'nin yerine gelen Julian Jimenez yönetiminde çok yüksek tempolu idmanlar yaptırdığı ve futbolcuların bu durumdan son derece rahatsız olduğu belirtiliyor.
Takvim'in haberine göre, İspanyol hocanın video analize de büyük önem verdiği ve idman boşluklarında sürekli futbolcularla bu konuda bir araya geldiği öğrenildi. Torrent oynanan maçlardaki hataları ile bir sonraki rakibin artı ve eksilerini video analiz yöntemiyle futbolcularına anlatıyor.