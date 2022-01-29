SON DAKİKA - Galatasaray kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Inaki Pena...

Galatasaray'da Fernando Muslera uzun süre takımdan ayrı kalması nedeniyle kale Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'ye emanete edilirken, bu iki isimden beklenilen verim alınamamıştı.

Yeni teknik direktör Domenec Torrent'in de talimatı sonrası kaleci arayışlarına hız veren Sarı-Kırmızılılar'da birçok isim gündeme gelmişti. A Spor'un haberine göre; Galatasaray Barcelona B takımından Inaki Pena ile anlaşmaya vardı. Kiralama bedeli ödenmeyecek sezon sonuna kadar kiralandı.

22 yaşındaki file bekçisinin yarın akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Barcelona B Takımı'nda Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı.

Barcelona'da A Takım ile henüz resmi maça çıkmayan genç kalecinin piyasa değeri 3 milyon Euro.