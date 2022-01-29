Galatasaray'ın Josuha Guilavogui için yaptığı transfer teklifi Wolfsburg tarafından kabul edildi!

Galatasaray ara transfer sezonunda bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir yaşadığı 6 numara sorununu Josuha Guilavogui ile çözüyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Cimbom, Josuha Guilavogui transferi için Alman ekibi Wolfsburg ile anlaşmaya vardı. Haberde, yeşil beyazlıların Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği yazıldı.

BONSERVİSLE GELİYOR

Haberde Galatasaray'ın, Josuha Guilavogui'nin bonservisini almak istediği ve Wolfsburg'un bu öneriye onay vardiği ifade edildi.

Öte yandan ekonomik koşullar göze alındığında Josuha Guilavogui'nin Galatasaray'ı kabul etmesi daha makul olduğu kaydedildi.