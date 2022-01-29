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Galatasaray'ın Josuha Guilavogui için yaptığı transfer teklifi Wolfsburg tarafından kabul edildi!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların bir 6 numara transferi yapmak istediği bilinirken, gündemee Josuha Guilavogui gelmişti. RMC Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Josuha Guilavogui transferini bitirmeye çok yaklaştı. Josuha Guilavogui'nin kulübü Wolfsburg, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:27
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın Josuha Guilavogui için yaptığı transfer teklifi Wolfsburg tarafından kabul edildi!

Galatasaray ara transfer sezonunda bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar uzun süredir yaşadığı 6 numara sorununu Josuha Guilavogui ile çözüyor.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Cimbom, Josuha Guilavogui transferi için Alman ekibi Wolfsburg ile anlaşmaya vardı. Haberde, yeşil beyazlıların Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği yazıldı.

BONSERVİSLE GELİYOR
Haberde Galatasaray'ın, Josuha Guilavogui'nin bonservisini almak istediği ve Wolfsburg'un bu öneriye onay vardiği ifade edildi.

Öte yandan ekonomik koşullar göze alındığında Josuha Guilavogui'nin Galatasaray'ı kabul etmesi daha makul olduğu kaydedildi.

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