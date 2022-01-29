Aslan Tuzla buz oldu

Lige verilen arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray oldukça tatsız bir sonuç yaşadı. Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u NEF Stadyumu'nda ağırlayan sarı-kırmızılılar, 6-2'lik sonuçla çok ağır bir yenilgi aldı. 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, rakibin 24 yaşındaki Nijeryalı golcüsünü tutamadı. Okwuchukwu Ezeh 20, 28 ve 50. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Tuzla'yı 3-1 geçirdi. 59'da Onat Kutay bu kez sarı-kırmızılı fileleri havalandırdı: 1-4.

Maçın 66. dakikasında kazanılan frikikte Ömer Bayram topu filelere yolladı ve farkı 2'ye düşürdü: 2-4. 78'de Sedat Şahintürk ve 83'te Jurgen Bardhi'nin golleriyle mavi-beyazlılar maçı 6-2 kazandı. Bu sonuç sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Teknik direktör Domenec Torrent'e ve Başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapıldı. Sarı-kırmızılıların ilk 11'de 5 as futbolcuyla çıkmasına rağmen 1. Lig'in 10. sırasındaki takımından 6 gol yenmesi büyük eleştiri aldı.



TORRENT MAÇ BİTMEDEN GİTTİ



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 59. dakikada yenilen 4. golden sonra maçı bırakarak soyunma odasına gitti. İspanyol hocanın yapılan hatalardan dolayı çok sinirli olduğu öğrenildi. Öte yandan Torrent, 3'ü resmi, 1'i hazırlık maçı olmak üzere çıktığı 4 maçı kaybederken takımı 15 gol yerken 6 gol atabildi



TAKTİK İÇİN GİZLİ MAÇ!



Torrent'in taktik çalışması yapılacağı için Tuzlaspor karşılaşmasının yayınlanmasını istemediği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim döneminde oynanan hazırlık maçlarını GS TV üzerinden yayınlıyordu.