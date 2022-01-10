GALATASARAY HABERİ: Arda Turan İspanyolları da şaşırttı! "Eksiği yok fazlası var (GS spor haberi)

Arda Turan 5 ay sonra sahalara döndü ama ağır görüntüsüyle kendisini görenleri şok etti. En az 5 kilo fazlası olduğu ortaya çıkan Arda, formayı içine sokamadı. Sezonun ilk yarısını tedavi olarak geçiren 35 yaşındaki oyuncuya göbekli hali nedeniyle sosyal medyada büyük eleştiriler yapıldı. Arda'nın kilolu hali İspanya'da da şaşkınlıkla karşılandı.

İŞTE İSPANYOL MEDYASINDAKİ YORUMLAR:



Arda Turan'ın sahalara dönüşünün yaşı nedeniyle "şaşırtıcı" olduğu yorumunda bulunan Marca gazetesi, "Birkaç kilo fazlası ve Giresun karşısında çok formsuz olduğunun" öne çıktığını yazdı.



"Fazla kilolu ve gölgelerin peşinden koşan Arda imajının görüntüleri tüm dünyaya yayıldı" ifadesini başlığına çıkaran As gazetesi, Giresunspor maçında 30 dakika oynayan Arda'nın halinin ancak izlenince anlaşıldığını vurguladı.



Katalonya'nın spor gazetelerinden El Mundo Deportivo da "Arda'nın dönüşü, form durumu sosyal medyada viral oldu. Özellikle Atletico'da Simeone yönetimindeyken görmeye alıştığımız Arda'dan daha kiloluydu. 34 yaşındaki profesyonel bir futbolcu için şaşırtıcı bir durum" diye yazdı.



ARDA: UCUZ POPÜLİZM



Arda Turan, GZT Giresunspor maçında çekilen ve oldukça kilolu olduğu nedeniyle eleştirilen fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Takıma yardım edebilmek için sahada olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Aylarca gösterilen tüm fedakarlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir? Hayır. Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım" diye konuştu.



ATLETICO'DAN 75 KİLO OLARAK GEMİŞTİ



Arda Turan 2020 yazında Galatasaray'a döndüğünde sıkı bir diyet-beslenme programı uygulamış ve Atletico Madrid'deki ideal kilosu 75'e inmişti. Ancak sakat olduğu dönemde kendisine dikkat etmediği ortaya çıkan yıldız futbolcu, şimşekleri üzerine çekti.

Bu sezon 5 milyon TL kazanan Arda Turan, uzun sakatlığının da etkisiyle ligde sadece 2 maçta 35 dakika forma giyebildi.