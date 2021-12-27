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Galatasaray Joao Pedro için Fiorentina ile yarışıyor!

Ocak ayı transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, listedeki isimlerden biri de Joao Pedro'ydu. Aslan, Cagliari'nin 10 numarası için Fiorentina ile birlikte nabız yokluyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 18:40
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray Joao Pedro için Fiorentina ile yarışıyor!

Bu sezon Süper Lig'de beklenenin oldukça uzağında bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yenilgisiz tur atlamıştı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar gözünü Joao Pedro'ya çevirdi.

Galatasaray Joao Pedro için Fiorentina ile yarışıyor!

G.SARAY BASTIRIYOR!

İtalyan basınında yer alan habere göre, ocak ayında Joao Pedro'ya imza attırmak isteyen Fiorentina, Galatasaray ile yarışıyor. Transferin karmaşık hale geldiği yazılırken Galatasaray'ın Joao Pedro için ciddi şekilde bastırdığı da belirtildi.

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