Galatasaray Joao Pedro için Fiorentina ile yarışıyor!

Bu sezon Süper Lig'de beklenenin oldukça uzağında bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yenilgisiz tur atlamıştı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar gözünü Joao Pedro'ya çevirdi.
Bu sezon Süper Lig'de beklenenin oldukça uzağında bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yenilgisiz tur atlamıştı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar gözünü Joao Pedro'ya çevirdi.
G.SARAY BASTIRIYOR!
İtalyan basınında yer alan habere göre, ocak ayında Joao Pedro'ya imza attırmak isteyen Fiorentina, Galatasaray ile yarışıyor. Transferin karmaşık hale geldiği yazılırken Galatasaray'ın Joao Pedro için ciddi şekilde bastırdığı da belirtildi.