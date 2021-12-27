Galatasaray Joao Pedro için Fiorentina ile yarışıyor!

Bu sezon Süper Lig'de beklenenin oldukça uzağında bir performans sergileyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yenilgisiz tur atlamıştı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar gözünü Joao Pedro'ya çevirdi.