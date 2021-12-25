Galatasaray Antalyaspor maçı CANLI İZLE 🔥 | Galatasaray - Antalyaspor maçı saat kaçta oynanacak? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 Galatasaray - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 25 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Fatih, Oğulcan, Marcao, Nelsson, V. Aanholt, Berkan, E. Kılınç, Feghouli, Kerem, Morutan, Mohamed.

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Amilton, Fredy, Güray, Ghacha, Doğukan, Mukairu.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTECEK

Cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da saha kenarında olamayacak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasını tamamlayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kaldı. Takımının başında yer alamayacak tecrübeli teknik adam, cezasını tamamlamış olacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek. Terim, 20. haftadaki GZT Giresunspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 6 futbolcusundan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Galatasaray'da sarı kart cezalıları Alexandru Cicaldau ile Taylan Antalyalı da sahaya çıkamayacak.

BEŞ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 5 gol atabilen Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı.