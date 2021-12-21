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İngiltere'den flaş transfer iddiası! Ianis Hagi ve Galatasaray...

İskoçya Premier Lig ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Rumen 10 numarayla birçok kulübün ilgilendiğini ve bu takımlarından birinin de Galatasaray olduğunu yazarken, Gheorghe Hagi'nin ise oğlu hakkında çıkan haberleri yalanladığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Uğur Sarıkaya - DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 16:15
İngiltere'den flaş transfer iddiası! Ianis Hagi ve Galatasaray...

İskoçya Premier Lig ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen ve son dönemde ismi Galatasaray'la da anılan Inais Hagi hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

İngiltere'den flaş transfer iddiası! Ianis Hagi ve Galatasaray...

İngiliz basını, 23 yaşındaki 10 numaranın İskoçya'daki günlerinin sayılı olduğunu yazarken, Gheorghe Hagi'nin ise oğlunun Rangers'tan ayrılmasına şimdilik sıcak bakmadığına yer verildi.

İngiltere'den flaş transfer iddiası! Ianis Hagi ve Galatasaray...

Daily Record'da yer alan haberde, Ianis Hagi'yi Barcelona ve Real Madrid'in izlediği belirtilirken, Romanya basınındaki raporlarda ise Hagi'yle Galatasaray, Roma, Lyon ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade edildi.

İngiltere'den flaş transfer iddiası! Ianis Hagi ve Galatasaray...

Oğlunun bu transfer dedikodularından etkilenmesini istemeyen Gheorghe Hagi'nin ise ayrılık haberlerini yalanladığı kaydedildi. Hagi'nin Rumen gazeteci Emanuel Roşu'ya verdiği röportaja dikkat çeken Daily Record, Hagi'nin oğlu için sarf ettiği, 'Glasgow'da kalmaktan mutlu' ifadesini sayfasına taşıdı.

İngiltere'den flaş transfer iddiası! Ianis Hagi ve Galatasaray...

Ianis Hagi, bu sezon Glasgow Rangers formasıyla 24 resmi maça çıkarken, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Rumen yıldızın, Rangers'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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