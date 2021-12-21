İngiltere'den flaş transfer iddiası! Ianis Hagi ve Galatasaray...

İskoçya Premier Lig ekibi Glasgow Rangers'ta forma giyen ve son dönemde ismi Galatasaray'la da anılan Inais Hagi hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
İngiliz basını, 23 yaşındaki 10 numaranın İskoçya'daki günlerinin sayılı olduğunu yazarken, Gheorghe Hagi'nin ise oğlunun Rangers'tan ayrılmasına şimdilik sıcak bakmadığına yer verildi.
Daily Record'da yer alan haberde, Ianis Hagi'yi Barcelona ve Real Madrid'in izlediği belirtilirken, Romanya basınındaki raporlarda ise Hagi'yle Galatasaray, Roma, Lyon ve Sevilla'nın da ilgilendiği ifade edildi.