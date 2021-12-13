Sivasspor Galatasaray maçı CANLI İZLE 🔥 | Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Galatasaray maçı 13 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Kritik müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynancak olan müsabaka saat 18:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, ZİYA, GOUTAS, CAMARA, CANER, COFIE, KEREM, FAJR, GRADEL, YATABARE, HENRIQUE

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSON, LUYINDAMA, AANHOLT, BERKAN, TAYLAN, FEGHOULI, KEREM, HALİL, DIAGNE

SİVASSPOR İLE GALATASARAY 31. RANDEVUDA

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 30 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 66 golüne, Yiğidolar 39 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.







GALATASARAY 4 MAÇTIR KAYIP!

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

Hafta içinde Lazio deplasmanından 1 puan alarak UEFA Avrupa Ligi'nde grubu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından alacağı 3 puanla Süper Lig'de de üst sıralara çıkmak istiyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlikle 10 puan aldı. Aslan geride kalan 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Cimbom ligde dış sahada en son Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ile Taylan Antalyalı, mücadelede sarı kart görmeleri halinde Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak.

Korona virüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau ile sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda olmayacak.



Lazio karşılaşmasında ısınma bölümünde sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Brezilyalı futbolcu Marcao, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Marcao'nun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Sivasspor ile Galatasaray karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.