Haberler Galatasaray Fernando Muslera'dan Lazio - Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler! "Korkusu olmayan bir takımız"

Fernando Muslera'dan Lazio - Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler! "Korkusu olmayan bir takımız"

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında Lazio deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli eldiven, “İki takım arasında çok da büyük fark görmüyorum. Biz genç bir takımız. Korkusu olmayan bir takımız. Lazio ise daha deneyimli, organize bir takım. Benim görüşüm, ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir durum olacak.” dedi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 19:52 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 20:00
Fernando Muslera'dan Lazio - Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler! "Korkusu olmayan bir takımız"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki 6. maçında perşembe günü Lazio'ya konuk olacak. Gruptaki son maçlar öncesi lider konumda bulunan sarı-kırmızılılarda tecrübeli kaleci Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Muslera'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"BİZ DE İDDİALIYIZ"

"Benim için gerçekten bazı duygular çok hakim olacak. Roma'da çok önemli bir dönem geçirdim. Lazio maçı bizim için çok önemli olacak. Genç bir takımız ama büyük bir emek göstererek buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik. Biz de iddialıyız. Aynı zamanda cesaretle bu maçı göğüsleyip, en iyi şekilde Roma'dan ayrılmak istiyoruz."

"LAZIO'DA ÇOK KEYİFLİ GÜNLER GEÇİRDİM"

"Burada çok keyifli günler geçirdim. O zamanlar çok gençtim. Benim gelişmemi beklediler. Çok güzel bir ilişkimiz oldu, Lazio'yla önce İtalya Kupası'nı sonra da İtalya Süper Kupası'nı kazandık. Taraftarın desteğini her zaman arkamda hissettim."

"KORKUSU OLMAYAN BİR TAKIMIZ"

"İki takım arasında çok da büyük fark görmüyorum. Biz genç bir takımız. Korkusu olmayan bir takımız. Lazio ise daha deneyimli, organize bir takım. Benim görüşüm, ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir durum olacak."

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