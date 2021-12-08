Fernando Muslera'dan Lazio - Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler! "Korkusu olmayan bir takımız"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki 6. maçında perşembe günü Lazio'ya konuk olacak. Gruptaki son maçlar öncesi lider konumda bulunan sarı-kırmızılılarda tecrübeli kaleci Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Muslera'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"BİZ DE İDDİALIYIZ"

"Benim için gerçekten bazı duygular çok hakim olacak. Roma'da çok önemli bir dönem geçirdim. Lazio maçı bizim için çok önemli olacak. Genç bir takımız ama büyük bir emek göstererek buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik. Biz de iddialıyız. Aynı zamanda cesaretle bu maçı göğüsleyip, en iyi şekilde Roma'dan ayrılmak istiyoruz."

"LAZIO'DA ÇOK KEYİFLİ GÜNLER GEÇİRDİM"

"Burada çok keyifli günler geçirdim. O zamanlar çok gençtim. Benim gelişmemi beklediler. Çok güzel bir ilişkimiz oldu, Lazio'yla önce İtalya Kupası'nı sonra da İtalya Süper Kupası'nı kazandık. Taraftarın desteğini her zaman arkamda hissettim."

"KORKUSU OLMAYAN BİR TAKIMIZ"

"İki takım arasında çok da büyük fark görmüyorum. Biz genç bir takımız. Korkusu olmayan bir takımız. Lazio ise daha deneyimli, organize bir takım. Benim görüşüm, ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir durum olacak."