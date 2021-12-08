Fernando Muslera Lazio Galatasaray maçı öncesi konuştu! "Sonuna kadar gitmek istiyoruz" (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Muslera, "Şu anda biz lider durumdayız, birinciliği korumak için mücadele edeceğiz. Onlar da birinciliği elde etmek için. İki takımın da bu kupada sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Talih izin verirse bu kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)