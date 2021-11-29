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GALATASARAY HABERLERİ - Sadece iki isabet buldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Malatyaspor karşısında kaleyi bulmakta zorlandı. Rakibi karşısında 45 dakika etkisiz bir oyun çıkaran konuk ekip, kaleye sadece 2 şut çekti isabet bulamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Sadece iki isabet buldu
Galatasaray, Malatyaspor karşısında kaleyi bulmakta zorlandı. Rakibi karşısında 45 dakika etkisiz bir oyun çıkaran konuk ekip, kaleye sadece 2 şut çekti isabet bulamadı. İlk isabetli şutu 46. dakikada Diagne'den geldi. Toplamda 13 şut çeken Cimbom 2 kez isabet sağladı ve bu sezon en düşük isabetli maçını oynadı.
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