GALATASARAY HABERLERİ - Sadece iki isabet buldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Malatyaspor karşısında kaleyi bulmakta zorlandı. Rakibi karşısında 45 dakika etkisiz bir oyun çıkaran konuk ekip, kaleye sadece 2 şut çekti isabet bulamadı.
Galatasaray, Malatyaspor karşısında kaleyi bulmakta zorlandı. Rakibi karşısında 45 dakika etkisiz bir oyun çıkaran konuk ekip, kaleye sadece 2 şut çekti isabet bulamadı. İlk isabetli şutu 46. dakikada Diagne'den geldi. Toplamda 13 şut çeken Cimbom 2 kez isabet sağladı ve bu sezon en düşük isabetli maçını oynadı.