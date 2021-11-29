Başımız sağ olsun!

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir ciddi sağlık sorunları bulunan Cengiz, hastalığına yenik düştü ve hayatını kaybetti. Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Galatasaray Kulübünün 37. başkanı oldu. Dursun Özbek ile yarışan Cengiz, oyların bin 703'ünü alarak başkanlığa seçildi. 2018-2021 yılları arasında sarı-kırmızılıların 37. başkanı olarak tarihteki yerini alan Mustafa Cengiz, Cimbom'la 2 Süper Lig , 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

KULÜBÜN MALİ YAPISINI DÜZELTTİ

Başkanlığı döneminde özellikle kulübün mali durumunu düzeltmek için çaba sarf eden Mustafa Cengiz, bu yönüyle takdirleri toplamıştı. Göreve geldikten sonra finansal fair-play ile ilgili sorunlarla mücadele eden ve UEFA ile sık görüşmeler gerçekleştiren Mustafa Cengiz yönetimi, sezon sonunda futbolda lig şampiyonluğu yaşadı. Kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı. Başkanlığının son 1 yılında sağlık sorunlarıyla mücadele eden Cengiz, 6 Mayıs 2021'de sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yapılacak ilk seçiminde başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

Acı haber, Galatasaray'ın Yeni Malatya maçı öncesinde geldi. Müsabaka öncesinde de Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiği anons edilerek, başsağlığı dilendi ve saygı duruşunda bulunuldu.

"BAŞKANIMIZA RAHMET DİLERİZ"

Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden eski başkanı Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Hayata gözlerini yuman Başkan Mustafa Cengiz'in cenazesi bugün defnedilecek. Merhum Mustafa Cengiz'in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Ulus Mezarlığı'na toprağa verilecek.

G.SARAY'I SORDU

Mustafa Cengiz yönetiminde ikinci başkanlık görevinde bulunan ve Başkan Cengiz'in kadim dostu Abdurrahim Albayrak, vefat haberini duyuran isim oldu. Mustafa Cengiz'in son günlerinde yanında bulunan Albayrak, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok amansız bir hastalık, çok mücadele etti. Yarım saat önce kaybettik. Başımız sağ olsun, mekânı cennet olsun. Ameliyattan çıkınca ilk olarak Galatasaray'ı sormuştu. Her gün yanındaydık. Son 2-3 gün bitkisel hayata girdi. Galatasaray'ı hep sordu, Galatasaray'ın iyi olmasını istedi. Hatta borçları TL'ye geçirmiştik, bana 'İyi ki yapmışız' dedi" diye konuştu.

MAYIS'TA BİR KEZ DAHA BAŞKAN SEÇİLDİ

Mustafa Cengiz, Galatasaray'da iki kez başkanlık seçimine girdi. Mayıs 2018'de olağan seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlık mücadelesi verdi. Kurul listesinde birçok değişiklik yapan Cengiz, 2.525 oyla Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nu geride bıraktı ve başkanlığa seçildi.

SİYASET VE SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Mustafa Cengiz'in vefatı dolayısı ile siyaset, spor,iş ve sanat camiasından başsağlığı mesajları paylaşıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra kulüpler taziyelerini bildirdi. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başsağlığı mesajları paylaştı.