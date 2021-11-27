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Marsilya'dan Kerem Aktürkoğlu bombası! Cengiz Ünder'in yerine...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele cimbom'un 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oynadığı futbolla Fransız ekibini kendisine hayran bıraktı. Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz Ünder'in yerine Kerem'e yatırım yapılması yönünde görüşler dile getirilmeye başlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Marsilya'dan Kerem Aktürkoğlu bombası! Cengiz Ünder'in yerine...

Sezon başında Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu.

Marsilya'dan Kerem Aktürkoğlu bombası! Cengiz Ünder'in yerine...

Ancak Avrupa Ligi'ndeki maçlar, Fransız yetkililerin kafasını karıştırdı. Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı.

Marsilya'dan Kerem Aktürkoğlu bombası! Cengiz Ünder'in yerine...

Lyon ve Nantes'ın ardından Kerem'i transfer listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip edecek.

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