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Galibiyete inanmayan otobüse binmesin! İşte Galatasaray - Marsilya maçın öncesi Fatih Terim'in muhtemel 11'i

Galatasaray'da son dakika haberi... Fenerbahçe mağlubiyetini bir kenara bırakan sarı-kırmızılıların sosyal medyada başlattığı kampanya karşılık buldu. Bugün yine tribünler dolacak ve tezahüratlar hiç dinmeyecek. Fransa'daki maçta yaşanan olayları hatırlatan taraftarların oyunculara da bir çağrısı var: "Bizler inandık siz de inanın!" İşte Fatih Terim'in Marsilya maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Galibiyete inanmayan otobüse binmesin! İşte Galatasaray - Marsilya maçın öncesi Fatih Terim'in muhtemel 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında bugün Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı olarak yayımlanacak. E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mohamed
MARSİLYA - Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Henrique, Milik

TUR İÇİN BİR PUAN YETİYOR
Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Sarı-kırmızılılar hafta sonunda Fenerbahçe galibiyetiyle sarsılsa da taraftarların bu zorlu maçta takımını yalnız bırakmaya niyeti yok. Sosyal medyada, "Galibiyete inanmayan otobüse binmesin" denilerek kampanya başlatıldı ve hemen karşılık da buldu. Bugün de Nef Stadı en coşkulu günlerinden birisini yaşayacak. İlk maçta Fransızların küstah tavırlarına inat 'taraftar nasıl olunur' dersi verilecek.

KOZLAR ELİNDE
E Grubu'nda çıktığı 4 maçta topladığı 8 puanla zirvede oturan Galatasaray, Marsilya karşısında liderliği garantileyebilir. Sarı-kırmızılı takım Marsilya'yı yener ve Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya puan kaybederse, Galatasaray grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Aslan berabere kalır, Lazio yenilirse, sarı- kırmızılılar grubundan lider çıkacak. Aslan beraberlik alır, Lazio yenerse, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın gruptan çıkma şansı kalmayacağı için ikinci sırayı yani play-off'u garantileyecek. Liderlik İtalya'daki maça kalacak.



MARSİLYA'NIN SON ŞANSI
Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda konuk edeceği Fransız ekibi Marsilya'nın bu sezon Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti yok. Fransız ekibi, çıktığı 4 maçta 4 beraberlik aldı. Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Marsilya, Galatasaray karşısında evinde 0-0'a razı oldu. Lazio ile evinde 0-0'lık beraberlik yaşayan mavi- beyazlılar, deplasmanda da 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibi, Ligue 1'de çıktığı son 4 maçta da sadece 1 galibiyet alabilirken, diğer 3 mücadeleyi beraberlikle tamamladı.

Gruptaki diğer maçta aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

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