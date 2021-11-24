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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin yaralarını Marsilya maçında saracak! Arda ve Muslera...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin yaralarını, Marsilya maçı ile sarmayı planlıyor. Oldukça mutsuz olan futbolculara Selçuk İnan, Necati Ateş, Arda Turan ve Muslera ağabeylik ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin yaralarını Marsilya maçında saracak! Arda ve Muslera...

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin 90+4'te yenilen golle kaybedilmesi takımda moralleri oldukça bozdu.

Taraftarlar her ne kadar derbi sonrası takımı alkışlasa da kaybedilen 3 puan takımı kötü etkiledi. Teknik Direktör Fatih Terim'in, tüm takımı toplayarak motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi.

Büyük karşılaşmaları yıllarca oynayan yardımcı hocalar Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın da futbolcularla yakından ilgilendiği kaydedildi. Takım kaptanlarından Arda Turan ve Fernando Muslera'nın derbiyi unutup, Marsilya karşılaşmasına konsantrasyon çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Perşembe akşamı NEF Stadyumu'nda karşılaşmayı kazanıp, taraftarlarla barışmayı hedefleyen sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyet yemini etti.

Fransa'da ilk oynanan karşılaşmada tribün olaylarının yanı sıra saha içinde de birçok kez kavga çıkmıştı. Olayları birbirlerine hatırlatan futbolcuların hırslandığı belirtildi.

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