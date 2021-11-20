GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Berkan Kutlu ve Cicaldau'ya: Ribauntları bırakmayın

Berkan Kutlu ve Cicaldau ile görüşen Fatih Terim, oyuncularından derbiye tam konsantre olmalarını istedi. İmparator, iki isme ceza sahalarından seken topları toplama görevi verirken; İrfan Can, Mert Hakan, Zajc gibi sert şut atan isimlere de izin verilmemesi gerektiğini anlattı. Ayrıca iki futbolcuya erken sarı kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.



BOŞLUK BIRAKMAYIN

Fatih Terim, De Andre Yedlin ve Van Aanholt'a arkalarında uzun boşluklar bırakmamaları talimatını verdi. Oyuncularının kontrollü şekilde hücuma çıkmalarını emreden İmparator, "Hızlı oyuncuları stoperlerle yalnız bırakmayın" uyarısında bulundu.